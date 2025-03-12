شاهد| باريس سان جيرمان يُقصي ليفربول من دوري الأبطال

البلاد- جدة
حجز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب” آنفيلد” في إياب دور الـ16 من البطولة.
وكانت المباراة قد انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف، سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12، ليتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين، بعد فوز ليفربول ذهابًا بهدف دون رد.
لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، لكن لم يشهدا أي جديد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.
تألق حارس باريس سان جيرمان في ركلات الترجيح، وتصدى لركلتين، ليقود فريقه إلى الفوز والتأهل.
⚽️🧤 دوناروما يتألق في التصديات .. شاهد ركلات الترجيح بين باريس سان جيرمان وليفربول#رمضان_مع_beIN | #دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول_باريس #RamadanwithbeIN |#UCL pic.twitter.com/XPAyDfXPhu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2025