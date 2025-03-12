الرياضة

شاهد| باريس سان جيرمان يُقصي ليفربول من دوري الأبطال

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حجز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب” آنفيلد” في إياب دور الـ16 من البطولة.


وكانت المباراة قد انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف، سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12، ليتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين، بعد فوز ليفربول ذهابًا بهدف دون رد.

لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، لكن لم يشهدا أي جديد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.
تألق حارس باريس سان جيرمان في ركلات الترجيح، وتصدى لركلتين، ليقود فريقه إلى الفوز والتأهل.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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