الرياضة رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان ضمن تصفيات مونديال 2026

البلاد-جدة أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” عن قائمة الأخضر؛ استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويستضيف الأخضر نظيره منتخب الصين في العشرين من شهر مارس الجاري على ملعب الأول بارك، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب اليابان في الخامس والعشرين من شهر مارس على استاد سايتاما 2002. وضمت قائمة إيرڤي رينارد ( 27 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، نواف العقيدي، حامد يوسف، مشاري سنيور، حسن كادش، جهاد ذكري، سعد آل موسى، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، سالم الدوسري، تركي العمار، عبدالله الحمدان، أيمن يحيى، مهند آل سعد، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فراس البريكان، عبدالله آل سالم. ‏‎وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، بدءًا من يوم الأحد المقبل. ‏‎ الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.