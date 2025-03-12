الموت يغيّب خطاط العملة “خوجه”

جدة : البلاد

نعت جمعية الثقافة والفنون بجدة، (الأربعاء)، الخطاط عبدالرزاق خوجه، أول مَن خطّ العملة السعودية، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 95 عاماً.

وبدأ خوجه موهبته في الكتابة والخط منذ دراسته في المرحلة المتوسطة، وخط العملات الورقية والمعدنية لمؤسسة النقد عام 1375هـ، وفي عام 1381هـ شرع في كتابة العناوين لجريدة “الندوة”.

خطّ الراحل خوجه العملة في عهود الملك فيصل والملك خالد والملك فهد. وأشار خوجه في تصريحات تلفزيونية قبل عدة سنوات إلى أنه خطّ جميع فئات العملة السعودية، من الريال إلى الـ500 ريال.

وكتب جوازات سفر الملك خالد والملك فهد والأمير نايف. وعمل في المراسم الملكية بجدة وخطّ الأوشحة والأوسمة الممنوحة لعدد من الرؤساء والقادة والمسؤولين البارزين.

نال الراحل جائزة الخط العربي في مسابقة “الخط من تراثنا” التي رعاها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في عام 2019.

وكان خوجه يعمل أساساً بالعمل الصحافي، واشتهر برسم العناوين و”المانشيتات” لأشهر الصحف السعودية خاصةً “البلاد” في القرن الماضي، من بينها عناوين ومانشيتات تاريخية وثّقت محطات مهمة في تاريخ المملكة المعاصر.