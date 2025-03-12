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الهلال يقسو على باختاكور برباعية ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية
الرياضة

الهلال يقسو على باختاكور برباعية ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

نجح فريق الهلال في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بعدما دك شباك ضيفه فريق باختاكور الأوزبكي ببرباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة القارية.

سجل أهداف الهلال كل من حمد اليامي ومالكوم أوليفيرا في الشوط الأول، وسالم الدوسري من ركلة جزاء وناصر الدوسري في الشوط الثاني.

وكان الهلال قد خسر مباراة الذهاب أمام باختاكور بهدف نظيف، ليثأر اليوم ويحقق فوزًا مستحقًا بأربعة أهداف دون رد.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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