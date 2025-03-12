الهلال يقسو على باختاكور برباعية ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
نجح فريق الهلال في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بعدما دك شباك ضيفه فريق باختاكور الأوزبكي ببرباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة القارية.
سجل أهداف الهلال كل من حمد اليامي ومالكوم أوليفيرا في الشوط الأول، وسالم الدوسري من ركلة جزاء وناصر الدوسري في الشوط الثاني.
وكان الهلال قد خسر مباراة الذهاب أمام باختاكور بهدف نظيف، ليثأر اليوم ويحقق فوزًا مستحقًا بأربعة أهداف دون رد.