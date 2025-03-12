الإقتصاد

الجدعان: تعزيز التعاون مع أميركا

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات
كشف وزير المالية محمد الجدعان، في تغريدة على منصة “إكس”، أنه التقى افتراضيا مع وزير الخزانة الأميركي “سكوت بيسنت ، وتناول اللقاء أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة ، كما تناولا أبرز التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وقبل أيام، قال وزير المالية خلال مشاركته في الاجتماع الأول ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، إن الاقتصاد العالمي يواجه مفترق طرق حاسم، فالتحديات، بما فيها النمو البطيء والديون المرتفعة، تتزايد بسبب التجزؤ الاقتصادي والتوترات التجارية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق فعّال وتعاون متعدد الأطراف.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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