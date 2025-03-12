الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي

الرياض – هاني البشر
اعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اعتماد تشكيل عدد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية السعودية للدورة الأولمبية الجديدة 2024-2028م.
وجاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية برئاسة كل من:
1-الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد السعودي للرماية.
2- الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيساً للاتحاد السعودي للهجن.
3-. الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية.
4-الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
5- الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية .
6-الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي لكرة المناورة .
7-الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد الـ سعود رئيساً للجنة السعودية لكرة الشبكة .
8-الأمير بندر بن خالد بن فهد ال سعود رئيساً للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق.
9- الأمير فهد بن منصور بن سعد ال سعود رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية .
10-الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
11- الأمير سعود بن مشعل بن محمد آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للكريكت.
12- الأستاذ مشعل بن عبدالمحسن السليمان رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.
13- الأستاذ علي حسين علي رضا رئيساً للاتحاد السعودي للتجديف.
14-الأستاذ عبدالعزيز بن فهد البسام رئيساً للاتحاد السعودي للجودو.
15-الأستاذ عبدالله بن أحمد عيد الحربي رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة.
16-الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.
17-الأستاذ خالد بن سليمان الفهيد رئيساً للاتحاد السعودي للاعاقات البصرية.
18-المهندس محمد بن منديل المنديل رئيساً للاتحاد السعودي للهوكي.
19-الأستاذ أحمد بن محمد الطويان رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة والركل.
20-الأستاذ احمد بن سعود الشمري رئيساً للاتحاد السعودي للانقاذ والسلامة.
21-الأستاذ جبر بن محمد الشايقي رئيساً للاتحاد السعودي للاعلام الرياضي.
22-الدكتور سليمان بن عمر الجلعود رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
23-الأستاذ علي بن محمد الشيخي رئيساً للجنة السعودية لكرة قدم الطاولة.
24-الدكتور محمد ناصر محمد باصم رئيساً للمركز الرياضي للتحكيم.