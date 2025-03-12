الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي

الرياض – هاني البشر

اعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اعتماد تشكيل عدد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية السعودية للدورة الأولمبية الجديدة 2024-2028م.

وجاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية برئاسة كل من:

1-الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد السعودي للرماية.

2- الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيساً للاتحاد السعودي للهجن.

3-. الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية.

4-الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

5- الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية .

6-الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي لكرة المناورة .

7-الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد الـ سعود رئيساً للجنة السعودية لكرة الشبكة .

8-الأمير بندر بن خالد بن فهد ال سعود رئيساً للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق.

9- الأمير فهد بن منصور بن سعد ال سعود رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية .

10-الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

11- الأمير سعود بن مشعل بن محمد آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للكريكت.

12- الأستاذ مشعل بن عبدالمحسن السليمان رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.

13- الأستاذ علي حسين علي رضا رئيساً للاتحاد السعودي للتجديف.

14-الأستاذ عبدالعزيز بن فهد البسام رئيساً للاتحاد السعودي للجودو.

15-الأستاذ عبدالله بن أحمد عيد الحربي رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة.

16-الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

17-الأستاذ خالد بن سليمان الفهيد رئيساً للاتحاد السعودي للاعاقات البصرية.

18-المهندس محمد بن منديل المنديل رئيساً للاتحاد السعودي للهوكي.

19-الأستاذ أحمد بن محمد الطويان رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة والركل.

20-الأستاذ احمد بن سعود الشمري رئيساً للاتحاد السعودي للانقاذ والسلامة.

21-الأستاذ جبر بن محمد الشايقي رئيساً للاتحاد السعودي للاعلام الرياضي.

22-الدكتور سليمان بن عمر الجلعود رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.

23-الأستاذ علي بن محمد الشيخي رئيساً للجنة السعودية لكرة قدم الطاولة.

24-الدكتور محمد ناصر محمد باصم رئيساً للمركز الرياضي للتحكيم.