الرياضة

الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
اعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اعتماد تشكيل عدد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية السعودية للدورة الأولمبية الجديدة 2024-2028م.

وجاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية برئاسة كل من:
1-الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد السعودي للرماية.
2- الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيساً للاتحاد السعودي للهجن.
3-. الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية.
4-الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.
5- الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية .
6-الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي لكرة المناورة .
7-الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد الـ سعود رئيساً للجنة السعودية لكرة الشبكة .
8-الأمير بندر بن خالد بن فهد ال سعود رئيساً للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق.
9- الأمير فهد بن منصور بن سعد ال سعود رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية .
10-الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

11- الأمير سعود بن مشعل بن محمد آل سعود رئيساً للاتحاد السعودي للكريكت.
12- الأستاذ مشعل بن عبدالمحسن السليمان رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.
13- الأستاذ علي حسين علي رضا رئيساً للاتحاد السعودي للتجديف.
14-الأستاذ عبدالعزيز بن فهد البسام رئيساً للاتحاد السعودي للجودو.
15-الأستاذ عبدالله بن أحمد عيد الحربي رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة.
16-الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.
17-الأستاذ خالد بن سليمان الفهيد رئيساً للاتحاد السعودي للاعاقات البصرية.
18-المهندس محمد بن منديل المنديل رئيساً للاتحاد السعودي للهوكي.
19-الأستاذ أحمد بن محمد الطويان رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة والركل.
20-الأستاذ احمد بن سعود الشمري رئيساً للاتحاد السعودي للانقاذ والسلامة.
21-الأستاذ جبر بن محمد الشايقي رئيساً للاتحاد السعودي للاعلام الرياضي.
22-الدكتور سليمان بن عمر الجلعود رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
23-الأستاذ علي بن محمد الشيخي رئيساً للجنة السعودية لكرة قدم الطاولة.
24-الدكتور محمد ناصر محمد باصم رئيساً للمركز الرياضي للتحكيم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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