الأهلي يجدد فوزه على الريان ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حجز فريق الأهلي مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال نخبة آسيا، عن جدارة؛ بعدما جدد الفوز على ضيفه الريان القطري، بثنائية دون رد، في المواجهة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
سجّل هدفَي الأهلي رياض محرز في الدقيقتين 77 و 83 من عمر المباراة. وكان الأهلي قد فاز ذهابًا في الدوحة بنتيجة 3-1 الثلاثاء الماضي.
الجدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعته في مرحلة المجموعات لأندية “الغرب”.