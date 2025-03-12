الإقتصاد

استقرار الذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.75 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 982.52 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 943.31 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *