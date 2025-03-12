استقرار الذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية

البلاد : متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.75 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 982.52 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 943.31 دولارًا.