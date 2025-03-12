إطلاق جمعية الإعلام السياحي والآثار لتعزيز المحتوى السياحي والتعريف بالمعالم التراثية

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني للقطاع غير الربحي عن تأسيس جمعية الإعلام السياحي والآثار، بإشراف وزارة السياحة، واعتماد مجلس إدارتها برئاسة الأستاذ محمد هديان الحارثي، ونائبته أمل بنت محمد الغامدي، إلى جانب عضوية كل من المهندس ياسر يحي كشكش، والدكتور محمد بن حسن الحارثي، والأستاذة أماني علي الغامدي.

حيث تم اعتماد الأعضاء المؤسسين: الدكتور عبدالله باسليم، والدكتورة منال الجعيد، والأستاذة أفراح الرامي، والأستاذ خالد العصيمي، والدكتور غيثان العمري، والأستاذة راجية نجدي، والمهندس علي الحارثي، والأستاذ محمد البقية، والأستاذ عبدالله بامهير، والأستاذة منيرة المهيزع.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز المحتوى السياحي، والتعريف بالوجهات والمواقع السياحية في المملكة، إضافةً إلى رفع جودة الحياة من خلال توعية المجتمع بالمرافق السياحية وأهمية المحافظة عليها. كما تسعى الجمعية إلى إبراز الموروث العمراني والشعبي، والتعريف بالمواقع التاريخية والثقافية والحضارية، إلى جانب تشجيع وتأهيل المهتمين بالتراث العمراني للعمل كمرشدين سياحيين، وتمكين الشباب والفتيات من مهارات التواصل الحضاري في هذا المجال.

ويقع مقر الجمعية في محافظة جدة، فيما يشمل نطاق عملها مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، ونجران.