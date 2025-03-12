أمانة جدة تتلف 28 ألف وحدة من منتجات ” التبغ ” المخالفة

جدة : البلاد

أغلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، وبلدية العزيزية الفرعية، وفرق الضبط الميداني موقعين مخالفين في حي ” الرويس ” ، وتمت مصادرة أكثر من 28,000 وحدة من منتجات ” التبغ ” المخالفة، وضبطت كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المخصصة للاستعمال الشخصي والمعدات المستخدمة في تقليد بلد المنشأ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، أنها ضبطت شقة جرى استغلالها بشكل غير نظامي لتخزين منتجات “التبغ” مجهولة المصدر.

وأضافت الأمانة أنه جرى ضبط شقة أخرى تستخدم كمستودع غير نظامي، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المخصصة للاستعمال الشخصي، إلى جانب معدات تُستخدم في تقليد بلد المنشأ وتوزيعها في الأسواق.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات البلاغات الرسمية، حرصًا على سلامة السكان وضمان التزام الأسواق بالاشتراطات النظامية.