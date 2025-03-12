الرياضة أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في تايلاند استعداداً لكأس آسيا

الرياض – هاني البشر دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية اليوم، تدريباته في معسكره الخارجي المقام حاليًا في مدينة بتايا بمملكة تايلاند، والذي يمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الفني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، المقررة إقامتها في بتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري. وأجرى لاعبو “أخضر الشاطئية” اليوم، تدريباتهم على الملعب الترابي الرديف لشاطئ مارينا جومتين، تحت إشراف المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي ركّز على رفع المعدل اللياقي للاعبين، قبل تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتنفيذ جمل فنية وتكتيكية باستخدام الكرة، ليُختتم المران بمناورة على كامل الملعب. وكانت بعثة منتخب الشاطئية قد وصلت أمس إلى بتايا، عقب انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج الفني، التي شملت إقامة معسكرين؛ الأول داخلي في الرياض، والثاني خارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخللهما لعب مباريات ودية. يُذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، بقيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك، اختار 14 لاعبًا لخوض المرحلة الأخيرة، وهم: محمد العجمي، علي الصفار، حسن جمال، خالد وهيب، ربيع سفياني، إسلام سراج، رمزي دكمان، عمر قراميش، أحمد الهمامي، قاسم ديباجي، مبارك الدوسري، وليد اليوبي، ماجد شمهاني، وسلمان الرشيدي. الجدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2025 وضعت “أخضر الشاطئية” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، الصين، والعراق. كما يحتل المنتخب الوطني المرتبة الـ23 عالميًا، وفقًا لأحدث تصنيف دولي للعبة.