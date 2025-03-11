الإقتصاد

18 % ارتفاع الحاويات الصادرة

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1446 هـ      11 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر فبراير الماضي ، ارتفاعًا في أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25 %، لتصل إلى 215,491 حاوية قياسية، مقارنة بـ 182,229 حاوية قياسية، بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م، فيما انخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 4.95 %، لتصل إلى 215,741 حاوية قياسية.
وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة 0.33 %، لتصل إلى 913 سفينة، مقارنة بـ 910 من السفن بنفس الفترة المماثلة العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 37.85 %، لتصل إلى 93,400 راكب، مقارنة بـ 67,754 ، كذلك شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 3.43 %، لتصل إلى 78,482 سيارة، مقارنة بـ75,877 سيارة العام الماضي.
يذكر أن “موانئ” حققت خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير الماضيين ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 14.44 % لتصل إلى 1,270,776 حاوية قياسية، مقارنة 1,110,440 حاوية قياسية خلال نفس الفترة من العام 2024.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *