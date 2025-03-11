18 % ارتفاع الحاويات الصادرة

البلاد – الرياض

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر فبراير الماضي ، ارتفاعًا في أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25 %، لتصل إلى 215,491 حاوية قياسية، مقارنة بـ 182,229 حاوية قياسية، بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م، فيما انخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 4.95 %، لتصل إلى 215,741 حاوية قياسية.

وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة 0.33 %، لتصل إلى 913 سفينة، مقارنة بـ 910 من السفن بنفس الفترة المماثلة العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 37.85 %، لتصل إلى 93,400 راكب، مقارنة بـ 67,754 ، كذلك شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 3.43 %، لتصل إلى 78,482 سيارة، مقارنة بـ75,877 سيارة العام الماضي.

يذكر أن “موانئ” حققت خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير الماضيين ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 14.44 % لتصل إلى 1,270,776 حاوية قياسية، مقارنة 1,110,440 حاوية قياسية خلال نفس الفترة من العام 2024.