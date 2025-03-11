ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد بفخامة الرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما عبر فخامة الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد البركه.

فيما حضر من الجانب الأوكراني معالي رئيس مكتب فخامة الرئيس السيد أندري يرماك ، ومعالي وزير الدفاع السيد رستم أوميروف ، ومعالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد السيدة يوليا سفيريدينكو ، ومعالي وزير الخارجية السيد أندي سيبيها ، ومعالي وزير السياسية الزراعية والأغذية السيد فيتالي كوفتيل إيهور بروسيلو ، ومستشار الرئيس للمسائل الاستراتيجية السيد أوليكسندر كاميشين ، وسفير أوكرانيا لدى المملكة السيد أناتولي ، بيترينكو ومستشار رئيس أوكرانيا السيد دميترو ليتفين.