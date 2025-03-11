تحويل دين

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 8 مارس الحالي بتعديل توصية مجلس الإدارة السابقة بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم عادية جديدة، وذلك برفع قيمة الدين المراد تحويله من 3972.42 مليون ريال إلى 4118.22 مليون ريال، وذلك لإضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات.

إقرارات ضريبية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يناير وفبراير 2025م، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس 2025م كحدٍ أقصى. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 % من قيمة الضريبة عن كل 30 يوم تأخير.

استثمارات الأجانب

شهدت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس الحالي بنسبة 9.92 %، من إجمالي السوق، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 331.8 مليار ريال. وملكية المستثمرين الخليجيين إلى 2.22 %، لتصل إلى 74.1 مليار ، كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين إلى 381.5 مليار ريال.