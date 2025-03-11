منافذ فاخرة للبيع وتجربة مميزة للمسافرين.. صندوق الاستثمارات يطلق «الواحة للأسواق الحرة»

البلاد – الرياض

أطلق صندوق الاستثمارات العامة ، شركة “الواحة للأسواق الحرة” المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، وستكون أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة ، ورائداً وطنياً في قطاع مبيعات التجزئة خلال السفر، وإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.

وستعمل شركة “الواحة” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء المملكة، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية. وستدير الشركة منافذها في المطارات وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس الشركة مستقبلاً فرصاً إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.

تجربة مميزة

وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العسّاف، أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعاته في قطاع السياحة المحلي، من خلال إطلاق “الواحة” التي ستقدم تجربة مميزة للمسافرين في مختلف مرافق السفر في المملكة من خلال تنويع المنتجات، وتميّز عمليات السوق الحرة، وتطوير تجربة تسوّق رقمية متقدمة.

وأضاف: لدينا فرص كبيرة لزيادة حصة المملكة من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل. يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى المملكة، فضلاً عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محلياً، فرصاً جديدة لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر.

قطاعات إستراتيجية

يعمل صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية، بهدف تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المملكة. ويتماشى إطلاق شركة “الواحة” مع سلسلة من الاستثمارات الكبيرة للصندوق في قطاعات السياحة والطيران والتجزئة، وبينها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي، وسيكون بين أكبر مطارات العالم عند انتهاء أعمال تطويره مع قدرة استيعاب تبلغ 120 مليون مسافر سنويا، ويحتوي العديد من متاجر التجزئة والمطاعم.

كذلك أطلق الصندوق شركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد في المملكة، والذي يهدف لجعل الرياض بوابة عالمية للسفر، كما تتضمن استثمارات الصندوق مجموعة “المشاريع الكبرى”، إلى جانب شركة “كروز السعودية” ومقرها جدة، والتي تعمل لجعل سواحل المملكة على البحر الأحمر وجهة عالمية رئيسية.