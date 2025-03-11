ماركو روبيو: ممتنون للسعودية ومتفائلون بالمباحثات

البلاد – جدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تفاؤله بالمحادثات التي ستجرى في جدة مع الجانب الأوكراني، معربًا عن امتنانه للسعودية على استضافتها الاجتماعات الثنائية.

وقال في تصريحات أمس:” أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد”، معربًا عن تفاؤله بالاجتماع، إذ قال: “ممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر”، وستركز المباحثات في جدة، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وستركز المباحثات في جدة أيضًا، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وهذه الزيارة تعد الثانية لروبيو للسعودية منذ تعيينه، بعد جولة شرق أوسطية أجراها منتصف فبراير الماضي.