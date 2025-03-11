المحليات

ماركو روبيو: ممتنون للسعودية ومتفائلون بالمباحثات

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1446 هـ      11 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تفاؤله بالمحادثات التي ستجرى في جدة مع الجانب الأوكراني، معربًا عن امتنانه للسعودية على استضافتها الاجتماعات الثنائية.
وقال في تصريحات أمس:” أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد”، معربًا عن تفاؤله بالاجتماع، إذ قال: “ممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر”، وستركز المباحثات في جدة، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وستركز المباحثات في جدة أيضًا، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وهذه الزيارة تعد الثانية لروبيو للسعودية منذ تعيينه، بعد جولة شرق أوسطية أجراها منتصف فبراير الماضي.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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