بعد إطلاقها للمرة الأولى في سباق جدة إي بري| فورتسكيو زيرو المزود الرسمي لتقنية PIT BOOST في الفورمولا إي

الرياض – هاني البشر

أعلنت الفورمولا إي عن تعيين شركة فورتسكيو زيرو كمزود رسمي لتقنية تعزيز الطاقة PIT BOOST للموسم الحادي عشر، وذلك بعد أن تم تقديم هذه التقنية التي تم تطويرها حديثًا في سباق جدة إي بري الذي أقيم في منتصف شهر فبراير الماضي.

توفر تقنية PIT BOOST من فورتيكس زيرو، للفرق المتنافسة في البطولة زيادة في الطاقة بنسبة 10% خلال أقل من 30 ثانية، وقد تم تصميم هذا التقنية الجديدة لتوفير تعزيزين للبطارية من وحدة محمولة واحدة، كما يتيح استخدام وحدة تخزين الطاقة على السيارة إعادة الشحن السريع بقدرة 600 كيلوواط دون تقييدها باتصال الشبكة، وقد تم تعزيز التكنولوجيا فائقة السرعة المستخدمة في PIT BOOST من خلال برنامج ذكاء البطارية Elysia من فورتسكيو زيرو، والذي يسمح بتحسين السرعة، مع الحفاظ على عمر البطارية وسلامتها.

وقد تم اطلاق هذه التقنية للمرة الأولى خلال سباق جدة إي بري الذي أقيم على حلبة كورنيش جدة في 13 فبراير الماضي، وسيستمر استخدام هذه الخاصية خلال السباقات المزدوجة كجزء من جدول السباقات الـ 16 لهذا الموسم، بما في ذلك جولات موناكو وطوكيو وشنغهاي وبرلين ولندن.

وقد استفادت فورتسكيو زيرو من ابتكاراتها في تعزيز الطاقة، واستخدمتها للمساعدة في تطوير حلول واقعية مع تطبيقات المركبات على الطرقات، والصناعات الثقيلة، بما في ذلك شاحن سريع بقدرة 6 ميجاوات مصمم ليكون متوافقًا مع مجموعة واسعة من معدات التعدين الكهربائية الثقيلة التي تعمل بالبطاريات.

وتسلط هذه العملية الضوء على مكانة فورمولا إي كمنصة اختبار عالمية رائدة، تتيح للشركاء التجاريين والمؤسسات تطوير الأنظمة والمنتجات الجديدة ودمجها في البطولة العالمية وما بعدها.

وبهذه المناسبة قالت إيلي كوتس، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو زيرو: تدفع فورتيكس زيرو حدود إمكانيات البطاريات، وبنيتها التحتية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بشكل آمن وموثوق، مع التركيز على الابتكار والتجربة العملية.

وأضافت: إن تقنية تعزيز الطاقة المستخدمة في نظام Pit Boost لا تقتصر على رفع مستوى رياضة السيارات فقط، بل تمتد أيضًا لتؤثر بشكل إيجابي على التطبيقات العملية في الحياة اليومية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة، وتطبيقات السيارات الكهربائية على الطرقات.

من جهته قال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: “إن التطوير الناجح ودمج تقنية Pit Boost بنجاح من فورتيسكيو زيرو، لم يكن فقط تغييرًا كبيرًا في السباقات التي ينتظرها عشاقنا، بل هي واحدة من أكبر الميزات الجديدة التي تم إدخالها في رياضة السيارات في الآونة الأخيرة، هذه التقنية لا تضيف الإثارة إلى الحلبات فحسب، بل تتيح للسلسلة والشركاء التجاريين ابتكار تكنولوجيا متطورة ذات صلة مباشرة بمستخدمي السيارات الكهربائية على الطرقات.

وأضاف دودز: سيكون لهذه التكنولوجيا الجديدة فوائد هائلة على أرض الواقع، وستساهم بشكل ملموس في مهمتنا الشاملة المتمثلة في تسريع تطوير السيارات الكهربائية واستيعابها في جميع أنحاء العالم.“