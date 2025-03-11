بختام الجولة 25.. نيوم يعزز صدارته لـ” يلو”.. وصراع الوصافة يشتعل

البلاد- جدة

اختتمت منافسات الجولة الـ 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، السبت والأحد والاثنين، بلعب ٩ مواجهات.

في صفوى جمعت أولى المباريات فريقي الصفا والطائي على ملعب نادي الصفا وانتهت بنتيجة 1/4 لنادي الطائي، سجل الهدف الأول اللاعب توامبا وسجل الهدف الثاني اندريه كورديا وسجل كل من اللاعبين ايمانويل باندا وحسن العمري الثالث والرابع، بينما سجل للصفا حسن الجبيري؛ ليصبح رصيد الطائي41 نقطة في المركز الـ5، وبقي رصيد الصفا عند 21 نقطة، في المركز الـ 17.

وفي المباراة الثانية، تفوق نيوم على أحد 1/0خلال اللقاء الذي اقيم في المدينة المنورة على ملعب نادي أحد. سجل هدف نيوم اللاعب فهد الحربي ليبقى رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز 18، ويكون رصيد نيوم 56 نقطة في المركز الأول.

وفي المباراة الثالثة، كسب فريق الباطن فريق العربي 3/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الباطن، في حفر الباطن وسجل الهدف الأول للباطن اللاعب خالد الخثلان، وسجل الهدف الثاني اللاعب اسامه بوقره والثالث كان من اللاعب فيصل العبدالواحد، بينما سجل هدف العربي اللاعب رومل كويتو ليكون الباطن في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، بينما بات رصيد فريق العربي 34 نقطة في المركز الـ9.

وفي أولى مباريات يوم الاحد فاز فريق الحزم على الجبلين بنتيجة 4/2 على ملعب نادي الحزم في الرس وسجل لفريق الحزم اللاعب إبراهيما انداي وسجل الهاترك اللاعب جانو زينهو وبعدها سجل اللاعب عبد العزيز الضويحي بينما سجل لفريق الجبلين الهدف الأول فهد الجهني والهدف الثاني سجله اللاعب كاكا وبذلك حل الحزم في الوصافة برصيد 46 نقطة بينما رصيد فريق الجبلين عند 39 نقطة في المركز الـ6.

وفي المباراة الثانية فاز فريق البكيرية على فريق الجندل على ملعب استاد جامعة الجوف في الجوف وانتهت بنتيجة 0/1 وسجل اللاعب ابراهيم الصنيتان هدف البكيرية ليظل الجندل في المركز الـ 10 برصيد 33 نقطة وفريق البكيرية برصيد 38 نقطة في المركز الـ7.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق الزلفي على فريق الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة وانتهت بنتيجة 0/2 وسجل اللاعب دييجو ميراندا واللاعب نواف عسيري ليظل الفيصلي في المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة بينما رصيد فريق الزلفي 31 نقطة في المركز الـ12.

يوم الاثنين كانت أولى المباريات مع النجمة والعدالة على ملعب إدارة التعليم في عنيزة وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 وسجل أهداف العدالة اللاعب راشد السالم واللاعب أنتوني اوكبوتو وسجل هدف النجمة اللاعب رياض البراهيم واللاعب سيلاسو ليكون بذلك مركز العدالة الـ 3 برصيد نقاط 45 ويبقى النجمة برصيد 44 نقطة في المركز الـ 4 وفي المباراة الثانية كانت مع فريقي جدة وأبها في مدينة جدة وعلى ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية وانتهت بالتعادل لفريقي جدة وأبها بنتيجة سلبيه 0/0 ليظل جدة في المركز الـ 8 برصيد 36 نقطة وفريق أبها في المركز ال11 برصيد 33 نقطة .

واختتمت الجولة الـ 25 بمواجهة بين فريقي الجبيل والعين في القطيف على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية وانتهت بنتيجة 1/1 وسجل اللاعب فينيسيوس باربوزا للجبيل بينما سجل اللاعب ماورو جونزاليس هدف نادي العين ليكون فريق العين في المركز الـ16 برصيد 24 نقطة وفريق الجبيل برصيد 27نقطة في المركز 14.