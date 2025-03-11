الرياضة انطلاق البطولة الرمضانية للهيئة العليا للأمن الصناعي

الرياض – هاني البشر

انطلقت البطولة الرمضانية للهيئة العليا للأمن الصناعي في نسختها الأولى، حيث تتنافس فيها القطاعات المشاركة في عدد من الألعاب الرياضية، وهي (كرة القدم ، كرة الطائرة ، تنس الطاولة، السباحة ، البلياردو) ، بمشاركة 36 مشاركا من كل فريق، ويستضيف ملعب معهد المديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض منافسات البطولة، في الفترة مابين 7- 16 رمضان 1446 هـ الموافق 7-16 مارس 2025م. وتنظم الهيئة العليا للأمن الصناعي هذه البطولة بالتعاون مع أرامكو السعودية والإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي- حفظه الله.