المحليات

الرئيس الأمريكي: نتوقع نتائج مثمرة من محادثات جدة

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1446 هـ      11 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصول بلاده إلى نتائج مثمرة بشأن المحادثات المقرر عقدها مع الأوكرانيين في جدة.وقال ترامب في تصريحات أمس:” أعتقد أننا سنتوصل لنتائج جيدة فيما يتعلق بالمباحثات. سننظر في الكثير من الأشياء. لدينا اجتماعات كبيرة قادمة، كما تعلمون في السعودية، التي ستشمل روسيا وأوكرانيا، سنرى ما إذا كان بوسعنا إنجاز شيء ما”. وأضاف:” لقد مات الكثير من الناس هذا الأسبوع؛ لذا أعتقد أن الجميع يريدون رؤية ما يتم إنجازه. سنحقق الكثير من التقدم هذا الأسبوع”.
وكان الرئيس الأمريكي قد كشف عن تليين نسبي لمواقفه من كييف؛ إذ قال ردًا على سؤال حول ما إذا كان يدرس إنهاء القيود على تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا:” قمنا بذلك تقريبًا”.
وأعرب ترامب عن قناعته بأن أوكرانيا ستوقع على الاتفاقية حول الاستثمار المشترك للموارد الطبيعية الأوكرانية مع الولايات المتحدة، (صفقة المعادن)، مشيرًا مع ذلك إلى أنه يريد من الجانب الأوكراني” الرغبة في السلام”، معتبرًا أنه” لم يبد ذلك بالقدر الضروري”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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