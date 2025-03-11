الرئيس الأمريكي: نتوقع نتائج مثمرة من محادثات جدة

البلاد – جدة

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصول بلاده إلى نتائج مثمرة بشأن المحادثات المقرر عقدها مع الأوكرانيين في جدة.وقال ترامب في تصريحات أمس:” أعتقد أننا سنتوصل لنتائج جيدة فيما يتعلق بالمباحثات. سننظر في الكثير من الأشياء. لدينا اجتماعات كبيرة قادمة، كما تعلمون في السعودية، التي ستشمل روسيا وأوكرانيا، سنرى ما إذا كان بوسعنا إنجاز شيء ما”. وأضاف:” لقد مات الكثير من الناس هذا الأسبوع؛ لذا أعتقد أن الجميع يريدون رؤية ما يتم إنجازه. سنحقق الكثير من التقدم هذا الأسبوع”.

وكان الرئيس الأمريكي قد كشف عن تليين نسبي لمواقفه من كييف؛ إذ قال ردًا على سؤال حول ما إذا كان يدرس إنهاء القيود على تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا:” قمنا بذلك تقريبًا”.

وأعرب ترامب عن قناعته بأن أوكرانيا ستوقع على الاتفاقية حول الاستثمار المشترك للموارد الطبيعية الأوكرانية مع الولايات المتحدة، (صفقة المعادن)، مشيرًا مع ذلك إلى أنه يريد من الجانب الأوكراني” الرغبة في السلام”، معتبرًا أنه” لم يبد ذلك بالقدر الضروري”.