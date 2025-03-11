الرياضة الأهلي يرفض خوض ديربي الزمالك بطاقم تحكيم مصري

القاهرة- البلاد

أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي الجهاز الفني واللاعبين بالفريق بقرارات مهمة تخص مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، وتم فض المعسكر المغلق الذي كان الفريق قد انتظم فيه منذ يومين بأحد الفنادق. كان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباح اليوم، وجاءت على النحو التالي: * التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. وبحسب لوائح دوري الموسم الجاري، يتم خصم ثلاث نقاط من الأهلي، بجانب اعتباره منسحبًا من مباراة اليوم، وتحسم النتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح الزمالك «ما يعني خسارة 6 نقاط للأهلي»، وتحمل الفريق الأحمر، كل الخسائر المادية المترتبة على المباراة، من عقود تجارية والبث التلفزيوني وما يترتب على المباراة.