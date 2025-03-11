الإقتصاد

ارتفاع مؤشر الصناعة التحويلية

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1446 هـ      11 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 % خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2024م). مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه. وبأساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 0.1 %.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4 % على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 4.3 % ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع بنسبة 4.2 %.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 0.3 % مدعومًا بارتفاع نشاط منع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 0.1 % ونشاط صُنع المواد الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 0.5 %.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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