ارتفاع مؤشر الصناعة التحويلية

البلاد – الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 % خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2024م). مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه. وبأساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 0.1 %.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4 % على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 4.3 % ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع بنسبة 4.2 %.

وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 0.3 % مدعومًا بارتفاع نشاط منع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 0.1 % ونشاط صُنع المواد الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 0.5 %.