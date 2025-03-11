أوكرانيا توافق على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً مع روسيا

جدة : البلاد

قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الثلاثاء في بيان مشترك إن كييف وافقت على اقتراح أمريكي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم بعد الحرب مع روسيا.

كما أورد البيان أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما في جدة بالمملكة العربية السعودية على إبرام اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا.

كما أشار البيان إلى توافق الجانبين خلال المحادثات التي جرت بينهما في جدة بالسعودية على البدء فورًا في مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام دائم.

وفي هذا السياق، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول اقتراح أمريكي بشأن وقف فوري مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة للمفاوضات.