الإقتصاد

أمير القصيم يناقش إستراتيجية الاستثمار

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1446 هـ      11 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة
أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ترؤسه في الإمارة بمدينة بريدة أمس، اجتماع المجلس الاستشاري الاستثماري بالمنطقة، بحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، حيث استعرض سموه إستراتيجية الاستثمار الشاملة لمنطقة القصيم؛ التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلط الضوء على أبرز الفرص والميزات الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتطرق الاجتماع إلى دور القطاع الاستثماري، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، واستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة القصيم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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