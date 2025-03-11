أمير القصيم يناقش إستراتيجية الاستثمار

البلاد – بريدة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال ترؤسه في الإمارة بمدينة بريدة أمس، اجتماع المجلس الاستشاري الاستثماري بالمنطقة، بحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، حيث استعرض سموه إستراتيجية الاستثمار الشاملة لمنطقة القصيم؛ التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلط الضوء على أبرز الفرص والميزات الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتطرق الاجتماع إلى دور القطاع الاستثماري، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، واستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة القصيم.