80 % نمو مرافق الضيافة في مكة المكرمة

البلاد – مكة المكرمة

بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة بلغت أكثر من 1000 مرفق حتى نهاية عام 2024م، مسجّلة نموًا بنسبة 80 % ، وتعدّ العاصمة المقدسة المنطقة الأعلى من حيث أعداد المرافق وا لغرف المرخصة بين مناطق المملكة ومدنها ، بحسب وزارة السياحة.

ويرجع النمو المتواصل في أعداد تراخيص مرافق الضيافة في مكة المكرمة، إلى جهود وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”؛ التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي يقدمها مشغلو المرافق والأنشطة السياحية للزوار، كما تحرص الوزارة في هذه الحملة على ضمان التزام الأنشطة السياحية بنظام السياحة ولوائحه، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع في المملكة، وضمان حقوق الزوار والمعتمرين المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة في مكة المكرمة.

وتعمل الفرق الرقابية التابعة للوزارة على تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية متواصلة طوال العام من أجل التأكد من التزام كل المرافق بالحصول على الرخص اللازمة بالتشغيل، ورصد كل المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة على المرافق المخالفة وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولائحة مرافق الضيافة.