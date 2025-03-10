58 ألفاً لذوي الدخل المنخفض.. 107 آلاف عقد سكني خلال عام

البلاد – الرياض

أعلن برنامج “سكني” أن الأسر المستفيدة من البرنامج وقعت أكثر من 107 آلاف عقد، منها نحو 58 ألف عقد لذوي الدخل المنخفض مع نهاية العام 2024، تنوعت بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك) وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

واستعرض تقرير النشرة الدورية لبرنامج سكني للربع الرابع ، أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت بالقطاع لخدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن عبر توفير العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ وتضمنت 10 خيارات متنوعة أبرزها: (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل هامش ربح تمولي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).

يُذكر أن “سكني” يسعى إلى رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – من خلال توفير المزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.