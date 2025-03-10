معرض جدة

انطلقت فعاليات “معرض الليالي الرمضانية للتسوق 2025” الذي تنظمه غرفة جدة ويستمر حتى الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بمركز جدة للمنتديات والمعارض، بمشاركة 100 علامة تجارية وأكثر من 100 عارض من تجار التجزئة والجملة. ويقدم المعرض تجربة فريدة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، كما يحفل بالعديد من البرامج الممتعة في عالم التسوق من تخفيضات وعروض.

مصنع “نقي”

أعلنت شركة “نقي للمياه” تعديل موقع المصنع الجديد ليكون في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك بدلاً من جازان ، موضحة أن مدة العقد 20 سنة بمساحة أرض قدرها 27317م² وإجمالي قيمة التعاقد للمدة المتفق عليها 546.34 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.(قيمة التعاقد السنوية 27.32 ألف ريال)، متوقعة أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذا التعاقد في النصف الثاني من العام القادم 2026م.

استثمارات أجنبية

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي ارتفاعا في 111 شركة، فيما انخفضت في 101 شركة. في السياق أعلنت “تداول” أن صافي مبيعات الأجانب، بالسوق الرئيسية (تاسي) بلغ 1.25 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي ، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 343 مليون ريال. في المقابل بلغ صافي مشتريات الأفراد نحو 1.34 مليار ريال، ومشتريات الشركات السعودية نحو 329 مليون ريال.