مردود طيب لسعود عبدالحميد أمام إمبولي

الرياضةمردود طيب لسعود عبدالحميد أمام إمبولي صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1446 هـ 10 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة شارك لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد في التشكيلة الأساسية لفريقه روما بعد طول غياب، وذلك في مواجهة إمبولي أمس الأحد بمنافسات الدوري الإيطالي الممتاز. ولعب سعود عبدالحميد بقميص روما لمدة 64 دقيقة في مواجهة إمبولي، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني. ووفقًا لشبكة “سوفا سكور” العالمية حصل سعود عبدالحميد على تقييم بلغ 7.1 درجة خلال مشاركته في مباراة إمبولي. ونجح سعود في التمرير 28 مرة بطريقة صحيحة، بنسبة نجاح 88%، بالإضافة إلى إرسال عرضية ناجحة. كما استطاع ظهير روما الفوز بـ 3 صراعات بدنية وصناعة فرصة للتهديف. وقام سعود عبدالحميد بمراوغة واحدة ناجحة أمام إمبولي، وفقد الاستحواذ على الكرة 14 مرة.