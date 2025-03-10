حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس

الرياض : البلاد

أودع اليوم، برنامج حساب المواطن أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثمانين 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 235 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 73% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1473 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.