تنمية واستدامة المجتمعات الريفية.. انطلاق بازار ريف في واجهة روشن

البلاد – الرياض

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات “بازار ريف”، الذي ينظمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” في واجهة روشن بالرياض؛ لدعم وتحفيز الأسر الريفية المنتجة، من خلال تسليط الضوء على منتجاتها الزراعية المحلية، والحرف التقليدية التي تحكي عبرها، أصالة التراث السعودي، وإبداع الأسر في عكس التنوع الثقافي الفريد لكل منطقة.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر على مدار (10) أيام، على أنشطة متنوعة تلبي اهتمامات الزوار، من عروض للحِرف اليدوية، وتذوق المنتجات الريفية، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الخاصة، التي تعكس جوانب من التراث والثقافة السعودية.

وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج “ريف السعودية” للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن فعالية “بازار ريف” تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم وتمكين الأسر الريفية المنتجة والحرفيين، وتقديم مبادرات تهدف إلى تطوير المجتمعات الريفية، ورفع جودة الإنتاج المحلي، وفتح آفاق أوسع لتسويق منتجاتهم المحلية.

وأشار إلى أن فعالية “بازار ريف”، تُعد فرصة فريدة لتسليط الضوء على الحرف التقليدية، والمنتجات الزراعية المحلية، التي تميز مختلف مناطق المملكة، وتجمع بين أصالة الحرف اليدوية التقليدية، وجودة المنتجات الريفية، التي تعكس تنوع وإبداع الريف السعودي، كما توفر منصة مثالية لعرض المنتجات الريفية، وتعريف الزوار بجودة وإبداع الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتنمية المجتمعات الريفية.