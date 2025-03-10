تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال

الرياضةتعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1446 هـ 10 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر المدير الفني لفريق النصر ستيفانو بيولي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستضيف فريق النصر نظيره الاستقلال الإيراني، اليوم الاثنين، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل 0-0 يوم الاثنين الماضي على ملعب آزادي في طهران. ومن المتوقع أن يخوض بيولي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بينتو. خط الدفاع: سالم النجدي – محمد سيماكان – علي لاجامي – ماجد قشيش. خط الوسط: أنخيلو – بروزوفيتش – علي الحسن. خط الهجوم: ساديو ماني – أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو.