النصر يدك شباك الاستقلال بثلاثية.. ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
نجح فريق النصر في حجز مقعد له بين الثمانية الكبار في البطولة الآسيوية للنخبة؛ بعدما فاز على ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثية، في مباراة إياب دور الـ 16 من البطولة القارية نسخة موسم 2024-2025، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض.
افتتح النصر التسجيل مبكرًا بهدف عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول عن طريق مهاجمه الكولومبي جون دوران، الذي استغل خطأ فادح من حارس مرمى استقلال طهران.
أضاف النصر هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء، نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح عند الدقيقة 27.
وشهد الشوط الأول إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهران أحمدي، لاعب استقلال طهران، عقب اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد «VAR» عند الدقيقة 45+2.
وفي الشوط الثاني، أضاف الكولومبي المتألق جون دوران الهدف الثالث عند الدقيقة 84. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد آزادي في إيران، قد انتهت بالتعادل السلبي 0-0.
يذكر أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام بنظام التجمع اعتبارًا من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة.
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