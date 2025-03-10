الرئيس الأوكراني يصل إلى جدة

جدة : واس

وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.