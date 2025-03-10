الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة “كبتاجون” مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف

جدة : البلاد

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ البطحاء من إحباط محاولة لتهريب 1,364,706 حبة “كبتاجون”، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن “أجهزة تكييف” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.