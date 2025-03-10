الإقتصاد البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية

الرياض- البلاد توج البنك السعودي الأول بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 خلال ملتقى الأسواق المالية، الذي نظمته مجموعة تداول السعودية، حيث أصبح أول بنك في المملكة يحصل عليها. يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود “الأول” الرائدة في هذا المجال، ودوره البارز في تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات داخل السوق المالية السعودية. وجاءت عملية اختيار الفائزين من خلال لجان مستقلة، ضمت نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا القطاع، تم اختيارهم بعناية من قبل الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وكذلك جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث تم تقييم المتنافسين بناءً على معايير صارمة؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز ضمن مجالهم. وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأول:“ إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات، ويؤكد على اهتمامنا بالمسؤولية المصرفية. تمثل إستراتيجيتنا في الاستدامة جزءًا أساسيًا من عملياتنا، حيث نسعى بأن نُسهم في مواصلة التقدم والتطوير؛ بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.” وأضاف: “هذا التكريم يعزز مكانتنا في القطاع المصرفي بشكل أكبر، ولهذا سنواصل العمل على تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي للاستدامة؛ ترسيخًا لدورنا كمساهم رئيس في تحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المجال.” ويواصل “الأول” دوره الريادي؛ حيث كان أول بنك في المملكة يضع إستراتيجية متكاملة للاستدامة، تتضمن التزامات لتحقيق الحياد الصفري في العمليات التشغيلية بحلول عام 2035، والحياد الصفري في الانبعاثات الممولة بحلول عام 2060. كما خصص البنك مبلغ 34 مليار ريال سعودي للتمويل المستدام بحلول عام 2025؛ بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ومبادرة السعودية الخضراء. كما يتولى حاليًا رئاسة اللجنة الاستشارية المصرفية للاستدامة تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما”؛ مما يعزز مكانته كقائد في مجال التمويل المستدام.