“اتحاد المناورة” يقيم فعالية رمضانية في جامعة الأميرة نورة

البلاد- الرياض

أقام الاتحاد السعودي لكرة المناورة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، أمسية رمضانية في صالة النادي الرياضي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الأحد، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، وعدد كبير من منسوبي الاتحادين.

جاءت الأمسية الرمضانية تفعيلًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد السعودي لكرة المناورة والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، والتي جاءت ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة المناورة في العمل مع كافة الهيئات والجهات في المملكة بما يخدم نشر اللعبة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على مستوى القطاع الرياضي من خلال تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشره في المجتمع.

وتم خلال الأمسية الرمضانية تعريف الطالبات برياضة كرة المناورة كما تضمنت الأمسية فعاليات رياضية متنوعة ومباريات ترفيهية بمشاركة منسوبي الاتحادين، ليتم بعد ذلك تسجيل عددٍ من الطالبات الراغبات في ممارسة اللعبة في خطوة تعكس توسع قاعدة ممارسة اللعبة في المملكة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة المناورة استهدفت من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية نشر اللعبة في الجامعات السعودية، بما يفتح الباب أمام اكتشاف مواهب جديدة وتسخير الإمكانات لها من أجل تطوير مهاراتها تمهيدًا للمشاركات الدولية.