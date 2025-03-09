13 ألف مواطن استفادوا من “الشهادات الاحترافية”

البلاد – الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ، عن استفادة أ كثر من 13 ألف مواطن ومواطنة من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال عام 2024م؛ فيما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4 مليون ريال.

وأوضح الصندوق أن عدد الشهادات المعتمدة وصل ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال.

ويأتي المنتج استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.

ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا.