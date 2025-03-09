وفد الأولمبياد الخاص السعودي يتألق بالبشت البيدي في افتتاح الألعاب العالمية الشتوية “تورين 2025 “

الرياض- واس
أقيم أمس حفل افتتاح الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص “تورين 2025م ” في مدينة تورين، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها أحمد الجفالي ونائبتها رنا طيبة.
أقيم أمس حفل افتتاح الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص “تورين 2025م ” في مدينة تورين، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها أحمد الجفالي ونائبتها رنا طيبة.
وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في ملعب إنبالي في مدينة تورين شمال غرب إيطاليا حضور أكثر 100 وفد رياضي، وتميز وفد الأولمبياد الخاص السعودي خلال طابور العرض بإطلالته المستوحاة من التراث الوطني، حيث ارتدى أعضاؤه البشت البيدي أحد أعرق الأزياء التقليدية السعودية، وجاء هذا التصميم بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية “ورث”، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء تسمية عام 2025 بعام الحرف اليدوية، ليؤكد الاعتزاز بالهوية الوطنية والحرف التقليدية السعودية في هذا المحفل العالمي, الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس 2025م, بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية إضافة إلى الشركاء، يتنافسون في 9 ألعاب, وتشارك المملكة فيه بوفد برئاسة عبد الله المشري، ونائبه الرئيس عبدالرحمن بوعائشة, إلى جانب الإداريين محمد القحطاني ونواف الشهري, و12 لاعبًا ولاعبة يمثلون منتخبي الفلوربول والإيقاع الرياضي، إضافة إلى 3 مدربين وطبيب للبعثة.
ويضم منتخب الفلوربول محمد المسيليم، وعبدالرحمن الجهني، وفارس غروي، وفهد الخلوف، وصالح بن أحمد، ومحمد الحجي، إضافة إلى اللاعبين الشركاء مشعل الدحيم، وخالد الدوسري، ومحمد الحربي، وجاسر البيشي بقيادة المدربين ماهر الجري وخالد الجمعان, أما منتخب الإيقاع الرياضي فيمثله اللاعبان عبد اللطيف الزهراني وسارة فلمبان، تحت إشراف المدربة رجاء الحموري.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الفلوربول بعد غدٍ الثلاثاء في مدينة تورين، بينما تُقام منافسات الإيقاع الرياضي في بلدة باردنوشيا، وتستمر حتى يوم السبت 15مارس 2025م، الذي سيشهد أيضًا حفل ختام الألعاب في مدينة تورين.
وأوضح رئيس الوفد عبدالله المشري أن المشاركة تمثل فرصة مهمة لإبراز قدرات اللاعبين، وتمثيل المملكة في محفل رياضي عالمي، مؤكدًا أن الوفد أكمل استعداداته من خلال معسكرات تدريبية مكثفة داخل المملكة لضمان جاهزية المنتخبات, مبينًا أن المنتخب السعودي استعد بسلسلة من التحضيرات التي تضمنت معسكرات داخلية، بهدف تجهيز اللاعبين بشكل شامل من الناحيتين البدنية والفنية، من أجل تقديم أفضل أداء في هذه الألعاب, في إطار حرص الأولمبياد الخاص السعودي على توفير جميع الإمكانيات لدعم اللاعبين وتمكينهم من تحقيق أفضل أداء.
يذكر أن هذه المشاركة الثالثة للأولمبياد الخاص السعودي في الألعاب الشتوية، بعد النمسا 2017م ، وتأكدت بطاقة المشاركة للوفد السعودي بعد إجراء قرعة توزيع حصص المشاركة، التي أقيمت في مدينة دبي في 5 فبراير 2024م، بحضور الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب وأعضاء الرئاسة الإقليمية.