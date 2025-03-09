نادي الحريق بطلًا لدوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات

الدمام- البلاد
توج نادي الحريق كبطل لدوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات في نسخته الرابعة، الذي نظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في الموسم الحالي 2025، بمشاركة 9 أندية.
وقد أقيمت الجولة الرابعة والأخيرة على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض.
وجاء تتويج نادي الحريق بعد تصدرة ترتيب الأندية بـ 540 نقطه وجاء نادي الوطني في المركز الثاني بـ 455 نقطة ونادي الانتصار ثالثاً بـ 410 نقاط.
وقام نائب رئيس مجلس ادارة الآتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجلاء العليان وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن ثاني بتتويج اصحاب المراكز الأولى في البطولة، وتم تكريم اللاعبات المميزات؛ حيث حصلت لاعبة نادي الشباب جود بخاري على جائزة أفضل لاعبة، وتم تكريم المحترفه البحرينية نهلة السني على مستوياتها المميزة مع نادي الحريق، واللاعبة رولا عاشور من نادي الوطني.
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