مركز متطور لتفتيش “الترانزيت” في مطار جدة

البلاد – جدة

دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، المركز المتكامل لتفتيش الشحنات المحولة “الترانزيت” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، ويضم فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة.

ويُعَد تدشين المركز المتكامل لتفتيش الشحنات المحولة “الترانزيت”، خطوة استراتيجية ضمن سلسلة من المراكز المماثلة التي تم افتتاحها على التوالي الأسبوع الماضي، في كلٍّ من مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويأتي تدشين المركز في إطار تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، عبر تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات الشحن الجوي وفق أحدث المفاهيم الأمنية، ودمج التقنيات المتقدمة، وتوفير أحدث الأنظمة والأجهزة الأمنية في مراكز تفتيش الشحنات المحولة؛ ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطيران المدني، وتعزيز التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية، بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.