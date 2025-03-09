الإقتصاد

مركز متطور لتفتيش “الترانزيت” في مطار جدة

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1446 هـ       9 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، المركز المتكامل لتفتيش الشحنات المحولة “الترانزيت” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، ويضم فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة.
ويُعَد تدشين المركز المتكامل لتفتيش الشحنات المحولة “الترانزيت”، خطوة استراتيجية ضمن سلسلة من المراكز المماثلة التي تم افتتاحها على التوالي الأسبوع الماضي، في كلٍّ من مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويأتي تدشين المركز في إطار تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، عبر تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات الشحن الجوي وفق أحدث المفاهيم الأمنية، ودمج التقنيات المتقدمة، وتوفير أحدث الأنظمة والأجهزة الأمنية في مراكز تفتيش الشحنات المحولة؛ ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطيران المدني، وتعزيز التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية، بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *