الرياضة “كنو” هلاليًا 3 مواسم.. وسالم الدوسري والبليهي OK

الرياض – محمد الجليحي

جدد رئيس مجلس ادارة شركة الهلال فهد بن نافل عقد اللاعب محمد كنو مع الفريق، ولم تعلن مدة العقد، فيما أشارت مصادر” البلاد” إلى أن العقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة. وأشارت المصادر إلى اتفاق النادي مع علي البليهي، وسالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي على التجديد، وإعلان ذلك في الوقت المناسب؛ لتقارب وجهات النظر بين الطرفين. وتسعى إدارة النادي إلى ضم بعض الصفقات في فترة التسجيل القادمة، ومنها صفقة المدافع الدولي المحلي، والتعاقد مع صفقتين قبل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.