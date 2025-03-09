خدمات جديدة للسجل والأسماء التجارية

البلاد – الرياض

قررت وزارة التجارة إيقاف خدمات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية مؤقتا ، ابتداءً من يوم الخميس 27 مارس الحالي على أن تعود الخدمات بشكل كامل ومحدّث يوم الخميس 3 أبريل القادم تزامناً مع بدء تنفيذ النظامين.

وأوضحت في بيان عبر منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لنفاذ النظامين وما يترتب عليهما من تعديلات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.

وأشارت إلى أن أبرز الخدمات التي سيتم إيقافها تتمثل في: (إصدار سجل تجاري – تعديل سجل تجاري – تجديد سجل تجاري – شطب سجل تجاري – نقل ملكية السجل التجاري – تأسيس الشركات – تعديل عقود الشركات – حجز الأسماء التجارية).

أما أبرز الخدمات المستمرة فتشمل:( بلاغ تجاري – تراخيص التخفيضات – خدمات الامتياز التجاري – الإفادات التجارية).