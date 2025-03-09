الإقتصاد

خدمات جديدة للسجل والأسماء التجارية

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1446 هـ       9 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
قررت وزارة التجارة إيقاف خدمات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية مؤقتا ، ابتداءً من يوم الخميس 27 مارس الحالي على أن تعود الخدمات بشكل كامل ومحدّث يوم الخميس 3 أبريل القادم تزامناً مع بدء تنفيذ النظامين.
وأوضحت في بيان عبر منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لنفاذ النظامين وما يترتب عليهما من تعديلات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.
وأشارت إلى أن أبرز الخدمات التي سيتم إيقافها تتمثل في: (إصدار سجل تجاري – تعديل سجل تجاري – تجديد سجل تجاري – شطب سجل تجاري – نقل ملكية السجل التجاري – تأسيس الشركات – تعديل عقود الشركات – حجز الأسماء التجارية).
أما أبرز الخدمات المستمرة فتشمل:( بلاغ تجاري – تراخيص التخفيضات – خدمات الامتياز التجاري – الإفادات التجارية).

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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