تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض بالرياض بأكثر 33 مليون ريال

الرياض : البلاد

أنهت شركة المياه الوطنية، مُمَثَلًةً بقطاعها الأوسط، تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض شمال العاصمة الرياض، بكُلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت 33 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ خُططها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وزيادة نسب التغطية بما يتماشى مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهدُه العاصمة.

وأوضحت أن المشروع تضمن تمديد خطوط رئيسية بأقطارٍ مختلفة، بإجمالي أطوال تجاوزت 6 كيلومترات، مشيرةً إلى أنّ المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع بيئية تخدم سُكّان الحي والأحياء المجاورة؛ بهدف إزالة الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم.

وأكدت الشركة التزامها بتحقيق أهدافها التطويرية التي تشمل تعزيز البنية التحتية، وضمان كفاءة تشغيلية مستدامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع بما يُحقق الأهداف المرجوّةِ منها في هذا القطاع الحيوي المهم.