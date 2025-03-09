الرياضة تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.. تدشين نادي الرجاء لكرة القدم المصغرة بجدة بقيادة نسائية

البلاد- جدة في خطوة رائدة نحو تمكين المرأة في الرياضة، شهدت مدينة جدة تدشين نادي الرجاء لكرة القدم المصغرة كأول نادٍ نسائي من نوعه، وذلك بحضور رئيسة القسم النسائي بالجمعية السعودية لكرة القدم المصغرة، أميرة العرياني. يطمح النادي إلى أن يكون نموذجًا رياديًا في دعم الكرة النسائية، عبر تأهيل اللاعبات، وتوفير بيئة احترافية تُمكِّنهن من تطوير مهاراتهن، والمنافسة على أعلى المستويات. يأتي هذا الحدث تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، ليؤكد التزام المملكة بدعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، ومنها الرياضة. وقد شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في تمكين المرأة رياضيًا في المملكة، حيث فُتح المجال أمامها للمشاركة في المسابقات الرياضية، وتأسيس الأندية النسائية، ودعم القيادات النسائية في المجال الرياضي.