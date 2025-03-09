المملكة تحقق نسبة اكتفاء ذاتي من البطاطس تبلغ 87%

الرياض : البلاد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإنتاج السنوي لمحصول البطاطس في المملكة يواصل ترسيخ مكانته بصفته أحد المنتجات الغذائية الأساسية في المملكة، وبلغ الإنتاج المحلي لعام 2023م نحو (621,751) طنًا، مما يُظهر وفرة الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأوضحت الوزارة خلال حملتها “سفرتنا من أرضنا” أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من البطاطس تبلغ (87%)، مما يجسد جودة الإنتاج المحلي وكفاءته في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.

وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك، دعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات الوطنية، مشيرةً إلى أن البطاطس تعد خيارًا غذائيًا مستدامًا لموائد رمضان، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية تناسب وجبات الإفطار والسحور، إضافة إلى دورها في تحقيق التوازن الغذائي خلال الشهر الكريم.

وأبانت أن تعزيز الإنتاج المحلي للبطاطس وغيره من المنتجات الزراعية يأتي ضمن إستراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتقليل الفاقد الغذائي، ورفع كفاءة الاستهلاك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الإستراتيجية.