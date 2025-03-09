“السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”

البلاد – متابعات

يستعد صندوق الاستثمارات العامة ، لاستثمار حوالي 100 مليون دولار في مجموعة شركات الطيران الماليزية “إير آسيا”.

وأفادت وكالة بلومبرغ بحسب مصادرها، أن المناقشات مستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب الدور الأكبر في جمع الأموال لشركة طيران آسيا المستهدفة بحوالي مليار رينغيت (226 مليون دولار).

وتجري الخطوط الجوية الماليزية محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين، بما في ذلك من سنغافورة واليابان. ويمكن الإعلان عن نتائج المحادثات في غضون أسابيع، لكن الاتفاق غير مؤكد. وتسعى شركة “طيران آسيا” إلى الحصول على أموال لإعادة تشغيل طموحاتها في النمو بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد ، حيث تعرض مجموعة شركات الطيران منخفضة التكلفة، حصة على المستثمرين الخارجيين تصل إلى 15% بتقييم 2 مليار دولار.