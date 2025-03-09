المحليات

الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1446 هـ       9 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين وتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة، خلال شهر رمضان المبارك 1446 هـ.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام وقطار الحرمين والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الترددي، والتعريف بمواقف السيارات خارج وداخل العاصمة المقدسة ومواقعها.

ويوضح الدليل الرقمي للمعتمرين الرسائل الإعلامية الدالة على الأماكن المتاحة للطواف والممرات المؤدية إليها من خلال اللوحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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