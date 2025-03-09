الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين

الرياض : البلاد

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين وتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة، خلال شهر رمضان المبارك 1446 هـ.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام وقطار الحرمين والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الترددي، والتعريف بمواقف السيارات خارج وداخل العاصمة المقدسة ومواقعها.

ويوضح الدليل الرقمي للمعتمرين الرسائل الإعلامية الدالة على الأماكن المتاحة للطواف والممرات المؤدية إليها من خلال اللوحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.