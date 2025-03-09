الجواد “باور أوف بيوتي” بطلاً لكأس أمريكا الشمالية

الرياض – محمد الجليحي

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض سباقات الأسبوع العشرين من موسم سباقات الرياض في أيام الخميس والجمعة والسبت، وتألف كل حفل من ثمانية أشواط، اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها واعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.

وقد شهد هذا الأسبوع أشواطاً مثيره وكأسين باسم أمريكا الشمالية ونادي سباقات الخيل، حيث حقق المركز الأول في كأس أمريكا الشمالية الجواد باور اوف بيوتي للأمير سعود بن سلمان، وبتدريبات نيكولاس بكالارد، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، ووصل لخط النهاية أولاً في كأس نادي سباقات الخيل للخيل الجزيرية، الجواد صويتي خالد الخالديه لإسطبلات الخالديه وبقيادل الخيال عادل الفريدي.

وفي جائزة عبدالله إبراهيم أبا الخيل التقديرية ظفرت بالجائزة الفرس متضبطه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات سعد الجنيدي وبقيادة الخيال اوشن ميرفي، وفي أشواط دعم نادي سباقات الخيل للأمهار المباعة في مزاد 2023 حققت انا منيفه المركز الأول في شوط الأفراس وظفر بالمركز الأول القمه في شوط الحصن.