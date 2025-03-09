الرياضة

التعاون يقسو على ضمك بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1446 هـ       9 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق التعاون فوزًا عريضًا على ضيفه فريق ضمك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

لعب ضمك بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد حريصي بالبطاقة الحمراء بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المواجهة.

سجل لفريق التعاون كل من سلطان مندش وهاتان باهبري ولوماس تشافيز في الدقائق 2 و 23 و 37 من عمر المباراة؛ ليرفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة، وتجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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