الرياضة التعاون يقسو على ضمك بثلاثية

البلاد- جدة حقق فريق التعاون فوزًا عريضًا على ضيفه فريق ضمك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي. لعب ضمك بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد حريصي بالبطاقة الحمراء بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المواجهة. سجل لفريق التعاون كل من سلطان مندش وهاتان باهبري ولوماس تشافيز في الدقائق 2 و 23 و 37 من عمر المباراة؛ ليرفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة، وتجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث عشر.