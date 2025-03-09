“التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر

الرياض : البلاد

أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد في مختلف المناطق خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن جهود المؤسسة في التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات تشمل عدة برامج من أبرزها

إعداد وتهيئة الخريجين لسوق العمل، حيث نفذ (73) برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل في ذات الفترة، كما عقد (119) لقاءً مع مديري الموارد البشرية في جهات التوظيف، إضافةً إلى توقيع (11) مذكرة تفاهم لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي تعمل على متابعة وتقييم إجراءات التنسيق الوظيفي بشكل دوري بهدف التطوير والتحسين مع متابعة نتائج عمليات التوظيف من خلال استقراء وقياس الرضا لكل الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة، حيث تم تحليل (105) استبانات، لقياس رضا أصحاب العمل، و(2034) استبانة لقياس رضا الخريجين.